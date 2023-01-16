В Башкирии модернизируют службу скорой помощи

16 января глава Башкирии радий Хабиров потребовал представить предложения по модернизации скорой помощи. На данную проблему ранее обратил внимание президент Владимир Путин во время последнего визита в башкирскую столицу.

Фото №1 - В Башкирии модернизируют службу скорой помощи

По словам министра здравоохранения Айрата Рахматуллина, проект модернизации был подготовлен за выходные и уже готовы представить предложения. Вопрос планируют обсудить на закрытом совещании в следующий понедельник. 

Ранее жители республики жаловались на трудности вызова скорой помощи. По информации пользователей социальных сетей, машин не хватает и приходится дольше ждать медиков. 

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