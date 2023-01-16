Поручения Владимира Путина и поддержка участников СВО: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Высокая оценка Владимира Путина – стимул двигаться дальше. Об этом сказал Глава Башкортостана на еженедельном оперативном совещании правительства. Радий Хабиров дал поручение начинать работу по выполнению задач, поставленных Президентом. В частности, модернизировать систему скорой помощи.
Обновление автопарка карет скорой помощи в Башкортостане ведётся на регулярной основе, все спецавтомобили оснащены необходимым оборудованием для оказания медицинской помощи и транспортировки экстренных больных. После поручения Владимира Путина региональный Минздрав дополнил проект модернизации отрасли и представит его на неделе. Радий Хабиров напомнил, о чем ещё шёл разговор с Президентом.
Одним из вопросов на еженедельном оперативном совещании стало аварийное отключение электричества в морозы. Глава Башкортостана назвал справедливым возмущение жителей по этому поводу и призвал не игнорировать обращения людей.
В Башкортостане продолжается реализация мер по поддержке семей участников специальной военной операции. Самый большой комплекс – в системе образования: бесплатное посещение детского сада, бесплатное горячее питание для школьников и студентов колледжей и техникумов, сертификаты на обучение и путёвки в летние лагеря. А в самой зоне СВО работу по поддержке мобилизованных будет координировать первый вице-премьер правительства республики Азат Бадранов, который отправился на Донбасс добровольцем.
Отдельно рассмотрели вопросы агропромышленного комплекса. Среди субъектов России республика занимает второе место по поголовью коров, пятое – по производству товарного молока. Этот показатель будет улучшен благодаря реализации мероприятий программы развития молочной отрасли.
В завершении еженедельного оперативного совещания Глава Башкортостана Радий Хабиров дал поручение руководителям министерств ЖКХ, дорожного хозяйства и управлению по ЧС, а также главам муниципалитетов обращать особое внимание на погодные условия, чтобы не подвести людей. Обеспечить безопасность граждан во время крещения, вывезти снег из дворов и следить за загородными трассами, оказывать помощь водителям и пассажирам в случае необходимости.