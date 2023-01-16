Поручения Владимира Путина и поддержка участников СВО: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Высокая оценка Владимира Путина – стимул двигаться дальше. Об этом сказал Глава Башкортостана на еженедельном оперативном совещании правительства. Радий Хабиров дал поручение начинать работу по выполнению задач, поставленных Президентом. В частности, модернизировать систему скорой помощи.

Обновление автопарка карет скорой помощи в Башкортостане ведётся на регулярной основе, все спецавтомобили оснащены необходимым оборудованием для оказания медицинской помощи и транспортировки экстренных больных. После поручения Владимира Путина региональный Минздрав дополнил проект модернизации отрасли и представит его на неделе. Радий Хабиров напомнил, о чем ещё шёл разговор с Президентом.

Доложил о ряде проектов, которые требуют сейчас помощи. Это и особая экономическая зона, продолжение проекта «Южные ворота», наш госпиталь, и даже проблемы с цирком мне пришлось вынести на этот уровень. Когда мы уже письмо получим с резолюциями, я прошу эту работу организовать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Поручения Владимира Путина и поддержка участников СВО: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Одним из вопросов на еженедельном оперативном совещании стало аварийное отключение электричества в морозы. Глава Башкортостана назвал справедливым возмущение жителей по этому поводу и призвал не игнорировать обращения людей.

По тем обращениям,  которые идут по Иглино: мы строим новую подстанцию, срок ввода – четвертый квартал 2022 – первый квартал 2023 года. По ДНТ «Осоргино» строим подстанцию, срок ввода – декабрь 2023 – первый квартал 2024 года. По Нагаево обращение: мы отрабатываем с Бирскими сетями. С 7 по 11 января у нас был введён режим «холод» в связи с морозами, чтобы усиленные бригады были на местах. 

Александр Шельдяев, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

В Башкортостане продолжается реализация мер по поддержке семей участников специальной военной операции. Самый большой комплекс – в системе образования: бесплатное посещение детского сада, бесплатное горячее питание для школьников и студентов колледжей и техникумов, сертификаты на обучение и путёвки в летние лагеря. А в самой зоне СВО работу по поддержке мобилизованных будет координировать первый вице-премьер правительства республики Азат Бадранов, который отправился на Донбасс добровольцем.

Уфимская волна

Мы с Азатом Шамилевичем договорились таким образом. Он берет на себя координацию нашей работы там. Понятно, он в составе батальона, но у него есть возможность выхода на руководителя подразделений крупных, где наши ребята. На меня лично вышел командир подразделения, где 2500 ребят наших мобилизованных, мы уже договорились с конвоем 20-21 числа отправить часть того, что мы обещали. Плюс когда мы туда ездили, то, о чем нас просили батальоны, всё это должно делаться.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Отдельно рассмотрели вопросы агропромышленного комплекса. Среди субъектов России республика занимает второе место по поголовью коров, пятое – по производству товарного молока. Этот показатель будет улучшен благодаря реализации мероприятий программы развития молочной отрасли.

Почти 700 миллионов рублей вложили в «Уфагормолозавод» за последние пять лет, в этом году мы планируем 234 млн рублей. Это уже почти оплатили ПЭТ-линию, которая у нас сегодня пришла из Италии. И планируем, что уже творожная линия должна подойти. Мы хотим увеличить мощности нашего завода со 150 до 250 тонн в сутки и расширить ассортимент продукции.

Ильдар Файзуллин, генеральный директор ОАО «Уфагормолозавод»

В завершении еженедельного оперативного совещания Глава Башкортостана Радий Хабиров дал поручение руководителям министерств ЖКХ, дорожного хозяйства и управлению по ЧС, а также главам муниципалитетов обращать особое внимание на погодные условия, чтобы не подвести людей. Обеспечить безопасность граждан во время крещения, вывезти снег из дворов и следить за загородными трассами, оказывать помощь водителям и пассажирам в случае необходимости.

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