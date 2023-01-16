Поручения Владимира Путина и поддержка участников СВО: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Мы с Азатом Шамилевичем договорились таким образом. Он берет на себя координацию нашей работы там. Понятно, он в составе батальона, но у него есть возможность выхода на руководителя подразделений крупных, где наши ребята. На меня лично вышел командир подразделения, где 2500 ребят наших мобилизованных, мы уже договорились с конвоем 20-21 числа отправить часть того, что мы обещали. Плюс когда мы туда ездили, то, о чем нас просили батальоны, всё это должно делаться.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан