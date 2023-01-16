В Госсобрании Башкирии обсудили законопроекты, которые планируют принять в окончательном чтении

Особое внимание уделили мерам социальной поддержки семей граждан Башкортостана, принимающих участие в специальной военной операции. Также в списке обсуждаемых проектов внесение изменения в закон республики о регулировании земельных отношений в регионе. Согласно документу, граждане смогут получить в собственность участок, на котором расположено их жильё, если дом был построен до 14 мая 1998 года и земля под ним находится в государственной или муниципальной собственности. На заседании президиума подняли вопрос и о цифровизации работы с документами.