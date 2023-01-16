В Уфе в онкодиспансере появилась новейшая система лучевой терапии

Линейный ускоритель врачи получили в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкозаболеваниями». Процесс облучения для пациентов стал комфортнее и точнее. Это позволит улучшить качество жизни онкобольных и даст надежду на выздоровление.

Фангату Муллаярову есть с чем сравнить. Лучевую терапию начинал проходить на другом аппарате, а заканчивает уже на новом оборудовании. Время процедуры сократилось, да и процесс стал комфортнее. Но главное – это точность процедуры. Во время лучевой терапии ежедневно наносят излучение в одно и то же место. Пациент получает определенную дозу до достижения суммарной очаговой. Точность аппарата до одной десятой миллиметра позволяет минимизировать воздействие на здоровые клетки органа.