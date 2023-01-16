В Башкирии будут проводить молекулярно-генетическую экспертизу пчел и медовой продукции

Башкортостан стал первым регионом России, где будут проводить молекулярно-генетическую экспертизу пчел и медовой продукции. Соответствующий статус Минсельхоз России присвоил межрегиональному центру по защите и продвижению продукции пчеловодства «Алтын Солок». В прошлом году он уже получил статус племенного репродуктора по разведению медоносных насекомых среднерусской породы. Башкирские ученые собрали самый большой банк ДНК пчел на территории России, который постоянно пополняют и обновляют.
То, что пчелы не похожи друг на друга, можно увидеть на этом графике. Каждая диаграмма посвящена отдельной особи и разным породам. Как и люди, насекомые имеют свой характер, могут быть более агрессивными, отличаются по уровню трудолюбия и не только. И все эти качества, уверены ученые, заложены у них в генах.
В институте биохимии ДНК пчел изучают на протяжении 30 лет. За это время здесь накопился огромный банк генетических материалов. Есть в том числе эталонные образцы.
Теперь же лаборатория под эгидой Центра по защите и продвижению продукции пчеловодства «Алтын Солок» получила новый статус. Он позволит проводить молекулярно-генетическую экспертизу пчел и медовой продукции на всероссийском уровне. Соответствующую аккредитацию выдал Минсельхоз России. Главная задача, как говорят в центре «Алтын Солок, – сохранить и приумножить башкирскую популяцию среднерусской пчелы.
Другая задача – развивать промышленное пчеловодство. Сделать так, чтобы заводчики могли воспроизводить нужные породы пчел. Для этого, конечно, нужна господдержка. В регионе, в частности, приняли меры для развития колодно-бортевых пасек.
Башкортостан лидирует в стране по производству товарного меда, его доля на российском рынке составляет 10%. Всего в республике пчеловодством занимается более 12 тысяч человек, которые содержат более 300 тысяч пчелосемей. В числе главных задач, которые ставит правительство региона, – сделать так, чтобы пасечники приобретали местную породу, не скрещивая ее с завозными.