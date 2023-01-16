В Башкирии будут проводить молекулярно-генетическую экспертизу пчел и медовой продукции

Башкортостан стал первым регионом России, где будут проводить молекулярно-генетическую экспертизу пчел и медовой продукции. Соответствующий статус Минсельхоз России присвоил межрегиональному центру по защите и продвижению продукции пчеловодства «Алтын Солок». В прошлом году он уже получил статус племенного репродуктора по разведению медоносных насекомых среднерусской породы. Башкирские ученые собрали самый большой банк ДНК пчел на территории России, который постоянно пополняют и обновляют.

То, что пчелы не похожи друг на друга, можно увидеть на этом графике. Каждая диаграмма посвящена отдельной особи и разным породам. Как и люди, насекомые имеют свой характер, могут быть более агрессивными, отличаются по уровню трудолюбия и не только. И все эти качества, уверены ученые, заложены у них в генах.

По нашей задумке селекцию можно было бы проводить более целенаправленно и быстро, выделяя эти ДНК-маркеры. Предстоит работа по выделению ДНК-маркеров этих хозяйственно полезных признаков. Сейчас этого нигде нет. Елена Салтыкова, заведующая лабораторией биохимии адаптивности насекомых Института биохимии и генетики РАН

В институте биохимии ДНК пчел изучают на протяжении 30 лет. За это время здесь накопился огромный банк генетических материалов. Есть в том числе эталонные образцы.

Теперь же лаборатория под эгидой Центра по защите и продвижению продукции пчеловодства «Алтын Солок» получила новый статус. Он позволит проводить молекулярно-генетическую экспертизу пчел и медовой продукции на всероссийском уровне. Соответствующую аккредитацию выдал Минсельхоз России. Главная задача, как говорят в центре «Алтын Солок, – сохранить и приумножить башкирскую популяцию среднерусской пчелы.

Среднерусская пчела является уникальной. Международным сообществом она была признана референсной. Это означает, что международное сообщество признало нашу пчелу как исходный материал к восстановлению всей популяции, территорией распространения этой пчелы был весь евразийский континент. Фактически везде она потеряна. Марат Хасанов, руководитель Межрегионального центра по защите и продвижению продукции пчеловодства Республики Башкортостан «Алтын Солок»

Другая задача – развивать промышленное пчеловодство. Сделать так, чтобы заводчики могли воспроизводить нужные породы пчел. Для этого, конечно, нужна господдержка. В регионе, в частности, приняли меры для развития колодно-бортевых пасек.

У нас в этом году выделено 20 млн рублей на приобретение чистопородных башкирских пчел. Второе – на производство и приобретение колод и инвентаря, и третье – на проведение лабораторных экспертиз как меда, так и самих пчел. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан