В Башкирии установят памятник легендарному боевому коню 112-й Башкавдивизии

За четыре года войны он прошел от Урала до Берлина, дважды был ранен. В 1947 году по распоряжению маршала Семёна Будённого его доставили в родное село. Речь идет о легендарном боевом жеребце по кличке Керчь. Он стал единственным конем 112-й Башкавдивизии, которого после окончания войны вернули на родину в Миякинский район. В этом году там планируют поставить памятник боевому коню. Макет скульптуры практически готов.

Метр 65 в холке, 2,35 от земли и до макушек ушей. Стандартные размеры лошадей помеси орловской и донской пород. Именно таким жеребцом и был легендарный боевой конь Керчь, над созданием памятника которому трудится сегодня Ильдус Закиров. Сначала уфимский скульптор изготовил эскиз, а теперь по нему создает модель будущего памятника в натуральных размерах. Каждая деталь скульптуры соответствует тому времени.

Шашку именно того времени, именно шашка рядового солдата, а не офицерская, то есть они отличаются. Седло именно того времени, военное седло, со всеми нюансами. Это вот плащ-палатка, также завернута, тоже всё документально, прямо до сантиметра все это выверено. Ильдус Закиров, скульптор

История жеребца из села Ильчигулово Миякинского района, прошедшего Великую Отечественную войну и вернувшегося на родину, скорее напоминает сюжет военной драмы. В конце 41-го Керчь прошел специальную школу по подготовке лошадей-разведчиков для работы в тылу противника. Вместе с воинами 112-й Башкавдивизии конь прошел путь от Дона до реки Эльбы в Германии, был дважды ранен. В 1947 году по распоряжению маршала Семена Буденного боевого жеребца доставили в родное село. Уроженцу Ильчигулово Анвару Ахметову Керчь запомнился статным и коренастым жеребцом.

В последний раз я видел его в 58-м году, мне было 11 лет. Там в колхозе сабантуй, может, был, я точно сказать не могу. Говорили, если увидит самолет, сразу ложился на землю, то есть во время войны был приучен. Анвар Ахметов, уроженец с. Ильчигулово

Керчь стал единственным конем 112-й Башкавдивизии, вернувшимся с войны. В мирное время он работал в колхозе. Всего прожил 23 года. В честь боевого коня в Ильчигулово установлена мемориальная доска. Для местных жителей он стал символом всенародного подвига и героизма в Великой Отечественной войне.

Еще в 80-е годы наши ветераны, тогда их еще много было в живых, во время строительства парка Победы хотели поставить туда и памятник коню. Тамара Исангулова, руководитель инициативной группы по возведению памятника

И вот спустя десятилетия желание ветеранов наконец будет исполнено, говорят жители села Ильчигулово. Они приехали в Уфу, чтобы ознакомиться с ходом создания скульптуры. Постамент практически готов, примерно в мае планируется установка самого памятника.