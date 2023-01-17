Первую в 2023 году партию гречки Башкирия экспортировала в Евросоюз

За рубеж из Башкортостана отправилась первая в 2023 году партия гречки. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, ее получателем стала Бельгия.

Перед тем, как отправить крупу, она проходит обязательные контрольные процедуры. В первой половине января текущего года ведомством было проконтролировано свыше 40 тонн гречневой крупы, которую экспортировали из Башкирии в Евросоюз.

Также в ведомстве подчеркнули, что в европейские страны сельхозпродукция башкирского АПК поставляется регулярно. В 2022 году в Евросоюз и Турцию из Башкортостана было отправлено 47 партий гречки. Общий вес реализованной крупы составил почти 880 тонн. Из этого объёма в Турцию было реализовано 377 тонн крупы, в Бельгию - 443,4 тонны.

Специалисты во время лабораторных исследований провели в Башкирском испытательном центре ФГБУ «ВНИИЗЖ» энтомологические, гербологические и микологические экспертизы. В подкарантинной продукции опасных организмов не выявлено, она соответствует требованиям стран Европейского союза и стран–импортёров, отметили в управлении Россельхознадзора по Башкирии.