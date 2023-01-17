В Башкирии простятся с «безбашенным» Фанисом Хусаиновым, который угнал у противника БТР

Напомним, Хусаинов прославился на всю республику и получил прозвище «безбашенный» из-за самоотверженных действий в зоне СВО. В сентябре в составе добровольческого батальона он один вышел на спецзадание против семи человек на БТР. Двоих военнослужащий Фанис уничтожил и еще одного взял в плен, вывезя его на вражеском бронетранспортере до союзных войск. В ходе другого боестолкновения Фанис Хусаинов на захваченном БТР вывез раненого командира. Ранее он, получив контузию во время обстрелов базы батальона со стороны противника, вытащил раненного товарища из-под развалин и доставил его в военный госпиталь.