В Уфе назвали победителей межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и литературе

В Уфе наградили призеров и победителей заключительного этапа межрегиональной олимпиады школьников по башкирскому языку и литературе. В этом году отборочные этапы прошли около двух тысяч детей из Башкортостана, Татарстана, Челябинской, Оренбургской и Самарской областей. Лучших из них пригласили в столицу республики – это более трехсот учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций.

Знание своего родного языка, культуры, истории является показателем, одной из основ патриотизма, любви к нашей Родине. Я всех родителей призываю к тому, чтобы дети знали свой родной язык, историю и культуру.

Альфия Галиева, заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан

На заключительном этапе олимпиады участникам было предложено ответить на вопросы викторины, пройти тестирование, выполнить лексико-грамматическую работу по тексту. В оценочную комиссию вошли лингвисты и преподаватели. При поступлении в башкирские вузы победители и призеры получат до десяти дополнительных баллов.

Победить в этой олимпиаде для меня это, в первую очередь, оставаться верным своему языку, культуре, литературе. Башкирский язык для меня очень родной, очень близкий. И я очень люблю свой язык. 

Янгузаль Зайнуллина

Олимпиада – это большая победа для меня. В первую очередь, выигрыш над собой. Потому что подготовка к олимпиаде – это трудная и тернистая дорога, которую надо пройти, чтобы получить победу.

Ильгиза Ярмухаматова

С пятого класса я мечтала об этом. Я смотрела на людей, которые выигрывали и тоже хотела, и вот сейчас я стою с этой грамотой, и очень счастлива. Пишу разные проекты. И с ними в буквальном смысле увидела Россию. Я увидела Москву, Санкт-Петербург, Казань. Я была в международном лагере «Артек».

Алсу Рахимова
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти