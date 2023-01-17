В Уфе назвали победителей межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и литературе

С пятого класса я мечтала об этом. Я смотрела на людей, которые выигрывали и тоже хотела, и вот сейчас я стою с этой грамотой, и очень счастлива. Пишу разные проекты. И с ними в буквальном смысле увидела Россию. Я увидела Москву, Санкт-Петербург, Казань. Я была в международном лагере «Артек».

Алсу Рахимова