Стали известны подробности нападения собаки на 10-летнюю девочку в Башкирии

В Иглинском районе на 10-летнюю девочку напала домашняя собака и разодрала ей лицо. Видео со страшными увечьями ребенка появилось в социальных сетях.

Инцидент произошел вчера днем в селе Тавтиманово. Девочка пришла в гости к своей подруге. Во дворе частного дома на нее набросилась собака, которая находилась без привязи и была без намордника. Ребенку удалось отбиться и убежать домой. Пострадавшую экстренно госпитализировали в Уфу, врачи наложили 11 швов. Хозяйка животного отрицает, что ее собака набросилась на ребенка.