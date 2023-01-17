В Уфе для врачей провели мастер-класс по уменьшению желудка

В клинике БГМУ прошел мастер-класс для врачей по уменьшению объема желудка. Ежегодно в республике такие операции проводят десяти пациентам. Они обращаются к специалистам из-за ожирения. За последние 40 лет число тех, кто страдает от избыточного веса, увеличилось втрое.
После такой операции мужчина не только перестанет есть в тех количествах, которые привели к полноте. Одышка, гипертония, боли в суставах и позвоночнике, а также проблемы, связанные с диабетом, уйдут вместе с жировой прослойкой.
Продольная резекция желудка (уменьшение его объемов). В Клинике БГМУ такие операции поставлены на поток. Ежегодно их проводят около десяти. По стране же делается порядка шесть-семь тысяч таких хирургических вмешательств. Нуждающихся в этой процедуре больше в сотни раз, говорят врачи.
Операция выполняется лапароскопически – с помощью проколов. Такая щадящая методика позволит пациенту быстро вернуться к обычной жизни, а вот вернуться к обычному рациону питания уже не получится.
На третьи сутки пациент готов к выписке. Процесс пищеварения не нарушается, а вот есть придется более здоровую еду – по чуть-чуть и почаще.
Подобная операция – самый эффективный метоб борьбы с ожирением в арсенале медиков. А пациенты с диабетом при соблюдении всех предписаний впоследствии могут и вовсе перестать нуждаться в инсулинотерапии.