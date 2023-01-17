В Уфе для врачей провели мастер-класс по уменьшению желудка

В клинике БГМУ прошел мастер-класс для врачей по уменьшению объема желудка. Ежегодно в республике такие операции проводят десяти пациентам. Они обращаются к специалистам из-за ожирения. За последние 40 лет число тех, кто страдает от избыточного веса, увеличилось втрое.

После такой операции мужчина не только перестанет есть в тех количествах, которые привели к полноте. Одышка, гипертония, боли в суставах и позвоночнике, а также проблемы, связанные с диабетом, уйдут вместе с жировой прослойкой.

Чем развитее общество, тем сильнее оно страдает от ожирения. В мире две большие проблемы, связанные с питанием – ожирение и голод. От ожирения тсрадают гораздо больше людей, чем от голода. Бекхан Хациев, президент Российского общества бариатрических хирургов

Продольная резекция желудка (уменьшение его объемов). В Клинике БГМУ такие операции поставлены на поток. Ежегодно их проводят около десяти. По стране же делается порядка шесть-семь тысяч таких хирургических вмешательств. Нуждающихся в этой процедуре больше в сотни раз, говорят врачи.

Операция выполняется лапароскопически – с помощью проколов. Такая щадящая методика позволит пациенту быстро вернуться к обычной жизни, а вот вернуться к обычному рациону питания уже не получится.

На третьи сутки пациент готов к выписке. Процесс пищеварения не нарушается, а вот есть придется более здоровую еду – по чуть-чуть и почаще.

Почему делается операция, чтобы добиться устойчивого снижения веса. У некоторых получается похудеть, у некоторых нет. Худеют и набирают вес. После нашей человек получает устойчивое снижение, улучшает социальный статус, качество жизни и уходит от других проблем. Фарит Нагаев, заведующий хирургическим отделением клиники БГМУ