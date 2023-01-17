В Уфе мужчина избил на остановке 15-летнего подростка

Полиция Уфы ведёт поиски подозреваемого в нападении на 15-летнего подростка. Подробности сообщает Следственный комитет региона.

Фото №1 - В Уфе мужчина избил на остановке 15-летнего подростка

14 января на остановке общественного транспорта «Юношеская библиотека» неизвестный избил 15-летнего мальчика. Такая информация появилась в социальных сетях. По некоторым данным, ребёнка избили рекламным щитом.

Сейчас пострадавший мальчик находится в больнице. Правоохранители расследуют произошедшее.

Руководителю следственного отдела по Октябрьскому району Уфы поручено ходатайствовать перед прокурором района о передаче материалов по данному факту из органов внутренних дел в следственный отдел.

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