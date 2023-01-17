В Уфе мужчина избил на остановке 15-летнего подростка

Полиция Уфы ведёт поиски подозреваемого в нападении на 15-летнего подростка. Подробности сообщает Следственный комитет региона.
14 января на остановке общественного транспорта «Юношеская библиотека» неизвестный избил 15-летнего мальчика. Такая информация появилась в социальных сетях. По некоторым данным, ребёнка избили рекламным щитом.
Сейчас пострадавший мальчик находится в больнице. Правоохранители расследуют произошедшее.
Руководителю следственного отдела по Октябрьскому району Уфы поручено ходатайствовать перед прокурором района о передаче материалов по данному факту из органов внутренних дел в следственный отдел.