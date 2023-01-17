Волейболисты из Уфы готовятся к участию в Международных спортивных играх «Дети Азии»

В парке Гафури на лыжи встали сказочные персонажи. Октябрьский район собрал всех любителей зимнего спорта.

Даже погода не помешала уфимским волейболистам выйти на корт. Ведь на кону – победа в будущих соревнованиях. В качестве формы – термобельё и тёплая одежда. Шапки и перчатки не запрещены.

Стать участником снежного волейбола мог любой желающий, вне зависимости от уровня физической подготовки.

Снег – покрытие непредсказуемое. В отличие от песка или паркета, поскользнуться легко, да и правила, пусть немного, но отличаются. На площадке три человека, а партии длятся до 15 очков вместо обычных 25.

А вот в парке Гафури провели самый сказочный лыжный забег. На лыжи встали «пираты», «единороги» и целое семейство разных «зайцев». Не в одном экземпляре были представлены и главные действующие лица новогодних праздников – Снегурочка и Дед Мороз. Бежали и дошкольники, и ветераны. Хорошего настроения хватило на всех.

Желающих испытать свои силы набралось достаточно много. Праздник собрал свыше 150 спортсменов и любителей. Помимо лыжников, активными участниками забега стали любители скандинавской ходьбы.