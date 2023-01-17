В Башкирии с начала года зафиксировали 325 пожаров

МЧС по Башкирии обратилось с предупреждением к жителям и гостям региона.

Фото №1 - В Башкирии с начала года зафиксировали 325 пожаров

По данным на 17 января, в Башкирии с начала года зафиксировали 325 пожаров. Только за вчерашние сутки в огне погибли пять человек. Всего с начала года пожары унесли жизни 26 человек.

В ведомстве просят всех жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности. Не включать в одну розетку много электроприборов, не оставлять отопительные приборы без присмотра, отключать их на ночь. Перекал печи также может привести к пожару.

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