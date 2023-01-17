В Башкирии женщину задушили лямкой сумки

В Белорецком районе перед судом предстал 30-летний местный житель. Его обвинили в жестоком убийстве знакомой.
По данным следствия, между мужчиной и женщиной вспыхнул конфликт на почве ревности. В порыве гнева горожанин повалил несчастную на землю, нанёс не менее трёх ударов рукой по голове и лицу, придавил коленом, а после задушил лямкой от сумки. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Дело готовится к направлению в Верховный суд для рассмотрения в апелляционном порядке.