В Уфе 15-летний мальчик почти год прожил один в квартире без еды

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мама почти на год бросила 15-летнего ребёнка. С сентября 2021 года по май 2022 мальчик жил один в квартире без средств к существованию и еды. При этом неизвестно, где всё это время находилась его мать.