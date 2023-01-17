В Уфе 15-летний мальчик почти год прожил один в квартире без еды

В Уфе прокуратура Калининского района утвердила обвинительный акт в отношении местной жительницы, которая бросила родного сына.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мама почти на год бросила 15-летнего ребёнка. С сентября 2021 года по май 2022 мальчик жил один в квартире без средств к существованию и еды. При этом неизвестно, где всё это время находилась его мать.
Женщина злоупотребляет спиртными напитками, не занимается воспитанием сына, не заботится о его здоровье и благополучии.
Она неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Несмотря на принятые профилактические меры, нерадивая мать продолжала вести аморальный образ жизни. Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.