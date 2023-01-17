В Башкортостане простились с участником СВО Фанисом Хусаиновым

Республика сегодня проводила в последний путь бойца СВО Фаниса Хусаинова. Уроженец Татышлинского района прославился тем, что угнал вражеский БТР, а позже вывез на нем раненого командира. За неоднократно проявленную отвагу и безмерную целеустремленность 24-летнего бойца прозвали Безбашенным. Проститься с успевшим стать народным героем приехал и Глава Башкортостана.

На площади у районного дворца культуры в селе Верхние Татышлы собрались сотни людей. Здесь и те, кто лично знал Фаниса Хусаинова, и просто пришедшие отдать дань уважения отважному земляку. Ведь именно смелые поступки прославили 24-летнего уроженца Башкортостана на всю страну. Проститься с молодым бойцом, который стал уже народным героем, приехал и Глава Башкортостана.

Уважаемая Фарида Магдановна, родные и близкие, татышлинцы. С момента начала специальной военной операции тысячи наших парней и мужчин принимают в ней участие и защищают нашу страну, проявляя мужество и героизм. Фанис Хусаинов одним из первых записался в добровольцы, воевал, был ранен, воевал очень дерзко. Мы о его подвигах знаем и всегда будем помнить. К сожалению, как это бывает в тяжелых сражениях, он погиб. Уважаемая Фарида Магдановна, вы воспитали очень хорошего сына, настоящего патриота и воина. Я твердо обещаю, что мы о нем будем помнить и оставим его в наших сердцах, чтобы молодые мальчишки воспитывались на его примерах. У него был очень непростой путь, но он настоящий герой. Я прошу администрацию района принять меры по увековечению памяти Фаниса Хусаинова. Спи спокойно, герой, вечная тебе слава.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкортостане простились с участником СВО Фанисом Хусаиновым

Фанис Хусаинов родился в селе Новокайпаново Татышлинского района. С 2016 по 2017 год проходил срочную службу в рядах вооруженных сил. 26 июня прошлого года Фанис уехал добровольцем на специальную военную операцию. Осенью получил ранение, а подлечившись, вновь вернулся в зону СВО.

Его знала практически вся войсковая часть в зоне СВО, и всегда говорили: «Вот, ваш земляк угнал БТР вражеский, забрал в плен, взял языка, помог генералу». И о нем отзывы только хорошие, и мы действительно гордимся своим земляком.

Хамза Хафизов, полковой имам в зоне СВО

Известность на всю страну наш земляк получил после спецзадания по взятию языка, то есть пленного, владеющего секретной информацией. Находясь в разведке, Фанис Хусаинов уничтожил двух противников, одного взял в плен. На свою военную базу боец вместе с ценным информатором вернулся на угнанном у противника бронетранспортере. А позже на этом же БТР Фанис совершил еще один подвиг: во время боя из-под огня вывез раненого генерал-майора.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
Фото №2 - В Башкортостане простились с участником СВО Фанисом Хусаиновым

Очень жаль пацана. Хороший, очень хороший был, душевный. Никогда ни в чем не отказывал. В любое время дня и ночи скажешь: «Фанис-улым, давай, надо». День ли, ночь – не смотрел, прилетел, прибежал, всегда помогал, всегда выручал.

Фанус Хусаинов, родной дядя Фаниса Хусаинова

Всегда готов прийти на помощь – таким он был дома, таким его запомнили и боевые товарищи. Активным и неравнодушным в свои 24 года Фанис был и тогда, когда дело касалось родного района.

Он помогал и своей родной деревне. В эти непростые времена стал одним из символов высокого боевого духа и патриотизма для всех наших земляков. Он был моим советником по взаимодействию с военнослужащими из Татышлинского района, через него мы решали многие вопросы с нашими земляками на СВО, то есть он не только выполнял свой воинский долг, но и помогал татышлинцам. В этом он был весь, настоящий патриот района, республики и нашей страны.

Фанур Шайхисламов, глава администрации Татышлинского района

Он подавал пример патриотизма и высокого боевого духа соотечественникам во время мобилизации и слаживания в зоне СВО. Фанис Хусаинов стал поистине народным героем. Погиб младший сержант 20 декабря минувшего года при выполнении боевых задач. Радий Хабиров передал матери воина орден генерала Шаймуратова, которым тот посмертно награжден за мужество и самоотверженность.

Уфимская волна
Пенальти