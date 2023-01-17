В Башкортостане простились с участником СВО Фанисом Хусаиновым

Республика сегодня проводила в последний путь бойца СВО Фаниса Хусаинова. Уроженец Татышлинского района прославился тем, что угнал вражеский БТР, а позже вывез на нем раненого командира. За неоднократно проявленную отвагу и безмерную целеустремленность 24-летнего бойца прозвали Безбашенным. Проститься с успевшим стать народным героем приехал и Глава Башкортостана.
На площади у районного дворца культуры в селе Верхние Татышлы собрались сотни людей. Здесь и те, кто лично знал Фаниса Хусаинова, и просто пришедшие отдать дань уважения отважному земляку. Ведь именно смелые поступки прославили 24-летнего уроженца Башкортостана на всю страну. Проститься с молодым бойцом, который стал уже народным героем, приехал и Глава Башкортостана.
Фанис Хусаинов родился в селе Новокайпаново Татышлинского района. С 2016 по 2017 год проходил срочную службу в рядах вооруженных сил. 26 июня прошлого года Фанис уехал добровольцем на специальную военную операцию. Осенью получил ранение, а подлечившись, вновь вернулся в зону СВО.
Известность на всю страну наш земляк получил после спецзадания по взятию языка, то есть пленного, владеющего секретной информацией. Находясь в разведке, Фанис Хусаинов уничтожил двух противников, одного взял в плен. На свою военную базу боец вместе с ценным информатором вернулся на угнанном у противника бронетранспортере. А позже на этом же БТР Фанис совершил еще один подвиг: во время боя из-под огня вывез раненого генерал-майора.
Всегда готов прийти на помощь – таким он был дома, таким его запомнили и боевые товарищи. Активным и неравнодушным в свои 24 года Фанис был и тогда, когда дело касалось родного района.
Он подавал пример патриотизма и высокого боевого духа соотечественникам во время мобилизации и слаживания в зоне СВО. Фанис Хусаинов стал поистине народным героем. Погиб младший сержант 20 декабря минувшего года при выполнении боевых задач. Радий Хабиров передал матери воина орден генерала Шаймуратова, которым тот посмертно награжден за мужество и самоотверженность.