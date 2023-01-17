Помощь родным бойцов и социально-культурное развитие: Радий Хабиров посетил Татышлинский район

Сегодня в селе Верхние Татышлы Радий Хабиров навестил маму погибшего в ходе специальной военной операции майора Рината Гареева. Указом Президента России за мужество и героизм боец награжден посмертно орденом Мужества.
Глава республики поблагодарил Розу Садрисламовну за воспитание настоящего воина – героя, который погиб во время исполнения своего офицерского долга. Руководитель региона поручил главе администрации района принять меры по увековечению памяти Рината Гареева и оказывать всю необходимую поддержку матери героя.
Во время рабочей поездки Радий Хабиров ознакомился и с социально-экономическим развитием Татышлинского района. На встрече с главой администрации Фануром Шайхисламовым он обсудил вопросы модернизации дорожной сети. В частности, планируемое строительство участка скоростной магистрали Москва – Екатеринбург, который пройдёт по Татышлинскому району. Земельные участки для дороги подготовлены, определены карьеры для добычи стройматериалов. Радий Хабиров отметил, что важно уделить внимание развитию придорожного сервиса вдоль новой магистрали, заблаговременно привлекать инвесторов и планировать размещение объектов.
Далее глава республики посетил в Верхних Татышлах филиал Нефтекамского детского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году учреждение переехало в новое здание, построенное при поддержке Фонда социальных целевых программ. Радий Хабиров ознакомился с условиями проживания и реабилитации, а также пообщался с детьми и персоналом учреждения.
Отдельным пунктом в рабочей поездке Радия Хабирова стало посещение Удмуртского историко-культурного центра в селе Новые Татышлы. Там сохранились традиции и обряды, фольклор, уникальные предметы быта. Все это представляет большой интерес для ученых России и зарубежья, которые изучают многовековое историческое наследие этого народа. Сейчас центр занимает небольшую площадь в местном доме культуры. Радий Хабиров сообщил, что в ближайшее время ситуация изменится: ожидается расширение и реконструкция здания.
Радий Хабиров назвал проект по расширению и реконструкции Удмуртского центра продолжением работы по сохранению культуры народов Башкортостана. В прошлом году в Мишкино открылся Марийский историко-культурный центр, в перспективе появятся и другие. Кроме того, глава республики сообщил, что обновлённый центр станет точкой притяжения туристов.