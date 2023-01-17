Помощь родным бойцов и социально-культурное развитие: Радий Хабиров посетил Татышлинский район

Мы приняли решение, что будем оказывать медицинскую и реабилитационную помощь родителям наших погибших ребят в наших лучших лечебных учреждениях. Роза Садрисламовна тоже нуждается в лечении, и уже сегодня я дам поручение руководству Минздрава, чтобы ее в ближайшее время положили на лечение в одну из республиканских больниц.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан