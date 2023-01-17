Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России Алмазу Сафину из Башкирии

Высшее звание «Герой России» посмертно присвоено старшине Алмазу Сафину из Альшеевского района. Указ подписал Президент страны Владимир Путин. Боец участвовал в специальной военной операции с сентября прошлого года.

14 января во время боев на Красно-Лиманском направлении противник попытался прорвать оборону. Позиции на предполагаемом участке основного удара врага удерживал парашютно-десантный взвод под командованием Алмаза Сафина. Старшина первым обнаружил выдвижение подразделений противника в направлении позиций взвода и своевременно подал команду бойцам на открытие огня, чем упредил попытку внезапного нападения. Сафин получил тяжёлые осколочные ранения, но продолжил выполнять поставленные задачи. Под командованием старшины были уничтожены танк, 2 бронемашины и до 50 военнослужащих. Алмаз Сафин получил в бою не совместимые с жизнью ранения.

Он по-другому не мог поступить, не мог не поехать. Этот человек – с большой буквы Защитник Отечества.

Вадим Яблонский, военный комиссар Альшеевского района
Фото №1 - Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России Алмазу Сафину из Башкирии

После срочной службы Алмаз Сафин остался по контракту в Новосибирском военном училище. Занимался подготовкой специалистов для десантных войск. Алмазу Сафину было 37 лет. У военнослужащего остались жена и трое детей. Командира похоронят на родине, память о старшине будет увековечена.

Успевал по всем предметам, понятно, что хулиганил – это же мальчик. Но всегда помогал, приходил на выручку. Он был достойным человеком нашей башкирской земли, был защитником, мы гордимся им.

Ильвера Идиятуллина, классный руководитель Алмаза Сафина
Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями