Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России Алмазу Сафину из Башкирии

14 января во время боев на Красно-Лиманском направлении противник попытался прорвать оборону. Позиции на предполагаемом участке основного удара врага удерживал парашютно-десантный взвод под командованием Алмаза Сафина. Старшина первым обнаружил выдвижение подразделений противника в направлении позиций взвода и своевременно подал команду бойцам на открытие огня, чем упредил попытку внезапного нападения. Сафин получил тяжёлые осколочные ранения, но продолжил выполнять поставленные задачи. Под командованием старшины были уничтожены танк, 2 бронемашины и до 50 военнослужащих. Алмаз Сафин получил в бою не совместимые с жизнью ранения.