В Башкирии врачи спасли мужчину с расслоением аорты

Житель Шаранского района оказался на грани жизни и смерти. Медики смогли вовремя поставить диагноз, а хирурги провели сложнейшую операцию. Расслоение аорты у мужчины произошло, когда тот находился за рулем.

Как уже потом Геннадию Алтынбаеву объяснят врачи: из-за стресса произошел выброс адреналина в кровь, давление резко повысилось, и один из трёх слоев аорты разорвался. Несмотря на боль, мужчина смог доехать до шаранской больницы. И уже там медики приняли решение срочно отправить мужчину в сосудистый центр в город Октябрьский.

Хирурги кардиологического центра уже ждут пациента. Операцию нужно провести как можно скорее. Разорваться могут два оставшихся слоя аорты. Врачи проводят операцию, которую способны выполнить лишь в десяти центрах страны. В артерию хирурги устанавливают фенестрированный стент-графт.

Благодаря этому восстановление пациента идёт в разы быстрее. Ежегодно в кардиоцентре внедряются новые методы лечения, в том числе и высокотехнологичные операции. Но многое зависит и от внимательности врачей первичного звена, и заботы пациентов о самих себе. Поэтому так важна диспансеризация.