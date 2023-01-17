В Уфе прошла Аксаковская елка для особенных детей

Мы все верим в чудеса и в Новый год загадываем желания. И очень хочется, чтобы они сбывались. Ребенок должен верить в чудо, в сказку, и такие праздники существуют как раз для того, чтобы как можно больше детей поверили в хорошее. Наши подопечные – не избалованные детишки, и если мы подарим им немного больше тепла, радости и ощущения праздника, нам самим станет радостнее в душе.

Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства, министр финансов Республики Башкортостан