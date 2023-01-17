В Уфе прошла Аксаковская елка для особенных детей

Особенная елка для особенных детей. В Башкирском театре оперы и балета прошла благотворительная Аксаковская елка. Окунуться в новогоднюю сказку смогли более 250 детей. Маленьких гостей встречали ростовые куклы, художники по аквагриму дарили детям праздничные образы, а волонтеры и аниматоры знакомили малышей с волшебством.

За каждым движением иллюзиониста дети наблюдают безотрывно. В умелых руках фокусника бумажный голубь становится настоящим, а из лоскутов разноцветной ткани и вовсе появился попугай. Но самые настоящие чудеса ждали ребят с приходом Дед Мороза и его внучки. Сперва вместе с главным зимним волшебником ребята зажгли зелёную красавицу, затем спели и загадали самое главное новогоднее желание.

В этом году Аксаковская елка стала особенной во всех смыслах. Праздник подарили не только детям, жизнь которых ограничивают проблемы со здоровьем, но и ребятам, чьи родные сейчас на СВО. Как папа маленькой Евы.

Фото №1 - В Уфе прошла Аксаковская елка для особенных детей

Впервые Аксаковская елка прошла в 2019 году. С тех пор благотворительный проект ежегодно проходит в Башкирском театре оперы и балеты на средства благотворителей. И сегодня окунуться в сказку смогли больше 250 ребят.

Получили массу впечатлений, самое главное – увидели улыбающиеся лица детей, расслабленные лица мам, которые отвлеклись от своего ежедневного труда и смогли немного отдохнуть.

Каринэ Хабирова

Мы все верим в чудеса и в Новый год загадываем желания. И очень хочется, чтобы они сбывались. Ребенок должен верить в чудо, в сказку, и такие праздники существуют как раз для того, чтобы как можно больше детей поверили в хорошее. Наши подопечные – не избалованные детишки, и если мы подарим им немного больше тепла, радости и ощущения праздника, нам самим станет радостнее в душе.

Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства, министр финансов Республики Башкортостан

Для детей с особенностями развития такие праздники – это и улыбки, и лечение, и огромный шаг вперед. Ведь лечение добром ещё никто не отменял.

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