В Уфе прошла Аксаковская елка для особенных детей

Особенная елка для особенных детей. В Башкирском театре оперы и балета прошла благотворительная Аксаковская елка. Окунуться в новогоднюю сказку смогли более 250 детей. Маленьких гостей встречали ростовые куклы, художники по аквагриму дарили детям праздничные образы, а волонтеры и аниматоры знакомили малышей с волшебством.
За каждым движением иллюзиониста дети наблюдают безотрывно. В умелых руках фокусника бумажный голубь становится настоящим, а из лоскутов разноцветной ткани и вовсе появился попугай. Но самые настоящие чудеса ждали ребят с приходом Дед Мороза и его внучки. Сперва вместе с главным зимним волшебником ребята зажгли зелёную красавицу, затем спели и загадали самое главное новогоднее желание.
В этом году Аксаковская елка стала особенной во всех смыслах. Праздник подарили не только детям, жизнь которых ограничивают проблемы со здоровьем, но и ребятам, чьи родные сейчас на СВО. Как папа маленькой Евы.
Впервые Аксаковская елка прошла в 2019 году. С тех пор благотворительный проект ежегодно проходит в Башкирском театре оперы и балеты на средства благотворителей. И сегодня окунуться в сказку смогли больше 250 ребят.
Для детей с особенностями развития такие праздники – это и улыбки, и лечение, и огромный шаг вперед. Ведь лечение добром ещё никто не отменял.