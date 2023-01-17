В Уфе вынесли приговор бывшему врачу медсанчасти МВД за покушение на мошенничество

В апреле 2022 года к подсудимому обратился знакомый сотрудник полиции, который попросил помочь получить заключение врачебной комиссии о негодности к службе в связи с получением военной травмы. Медицинское заключение могло стать основанием для начисления сотруднику единовременной денежной выплаты – около 3 млн рублей.

Медицинский работник заведомо знал, что мужчина будет признан негодным в связи с наличием заболевания и никак не мог повлиять на результаты комиссии, все равно потребовал вознаграждение в размере 970 тысяч рублей. В дальнейшем мужчину задержали при передаче суммы. Медработник сознался в содеянном. Мужчину осудили на два года условно и присудили 30 тысяч рублей штрафа, однако прокуратура сочла наказание слишком мягким и собирается оспорить приговор.