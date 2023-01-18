В рамках проекта «Реальные дела» в селе Башкирии открыли хоккейную коробку

В селе Амзя под Нефтекамском открыли хоккейную коробку, благоустроенную в рамках партийного проекта «Реальные дела». На площадке было реконструировано освещение, установлены светодиодные светильники для комфортного катания в вечернее время.

Для качественного содержания объекта была приобретена снегоуборочная машина, а также поставлен гараж для неё. В рамках открытия коробки был проведён хоккейный мастер-класс, а также дружеский матч между местной командой и коллективом «Камбарки». Все участники встречи получили подарки.