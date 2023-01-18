В рамках проекта «Реальные дела» в селе Башкирии открыли хоккейную коробку

В селе Амзя под Нефтекамском открыли хоккейную коробку, благоустроенную в рамках партийного проекта «Реальные дела». На площадке было реконструировано освещение, установлены светодиодные светильники для комфортного катания в вечернее время.

Для качественного содержания объекта была приобретена снегоуборочная машина, а также поставлен гараж для неё. В рамках открытия коробки был проведён хоккейный мастер-класс, а также дружеский матч между местной командой и коллективом «Камбарки». Все участники встречи получили подарки.

Мы с нашими коллегами-депутатами откликнулись на просьбу детей. Коробка была готова почти перед Новым годом, но решили сделать открытие уже после, пригласили несколько команд, вручим победителям кубок.

Рустем Ахмадинуров, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан
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