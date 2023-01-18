В Уфе открылась выставка художника Вакиля Шайхетдинова

В Национальном музее республики открылась экспозиция, посвященная природным святыням Башкортостана. Это работы художника Вакиля Шайхетдинова. Он поднимался в Уральские горы помногу раз. После получения гранта Главы Башкортостана Вакиль Гилемович еще раз отправился по следам Урал-батыра. Нынешнюю выставку он посвятил природно-культовым местам Башкортостана.
Пейзажи художника Вакиля Шайхетдинова примечательны тем, что выполнены на высоком профессиональном уровне. Любители искусства говорят, что эти живописные уголки природы, окруженные горами и скалами, знакомы каждому и вызывают интерес у зрителей. В Национальном музее можно ознакомиться с 41 работой Вакиля Шайхетдинова. Предполагается, что в дальнейшем выставку смогут увидеть жители всех районов и городов Башкирии.