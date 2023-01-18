В Уфе открылась выставка художника Вакиля Шайхетдинова

Началось с 1990-х годов, когда образовался наш Курултай. Решили новое здание Госсобрания красиво оформить картинами. Надо было написать семь вершин, самые большие вершины, потому что семь этажей в этом Госсобрании. Когда я поехал искать эти горы, рисовать, собирать уже материал, этюды писать, я до этого прочитал эпос «Урал-батыр».

Вакиль Шайхетдинов, заслуженный художник Республики Башкортостан