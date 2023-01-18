В Уфе открылась выставка художника Вакиля Шайхетдинова

В Национальном музее республики открылась экспозиция, посвященная природным святыням Башкортостана. Это работы художника Вакиля Шайхетдинова. Он поднимался в Уральские горы помногу раз. После получения гранта Главы Башкортостана Вакиль Гилемович еще раз отправился по следам Урал-батыра. Нынешнюю выставку он посвятил природно-культовым местам Башкортостана.

Началось с 1990-х годов, когда образовался наш Курултай. Решили новое здание Госсобрания красиво оформить картинами. Надо было написать семь вершин, самые большие вершины, потому что семь этажей в этом Госсобрании. Когда я поехал искать эти горы, рисовать, собирать уже материал, этюды писать, я до этого прочитал эпос «Урал-батыр». 

Вакиль Шайхетдинов, заслуженный художник Республики Башкортостан

Пейзажи художника Вакиля Шайхетдинова примечательны тем, что выполнены на высоком профессиональном уровне. Любители искусства говорят, что эти живописные уголки природы, окруженные горами и скалами, знакомы каждому и вызывают интерес у зрителей. В Национальном музее можно ознакомиться с 41 работой Вакиля Шайхетдинова. Предполагается, что в дальнейшем выставку смогут увидеть жители всех районов и городов Башкирии.

Любая вещь, которая им создавалась, имела отличительную черту. Это высокий профессионализм, вдумчивость, культура исполнения, отношение к холсту. И все работы, что маленькие, что огромные, а он писал и большие работы, их отличает то, что на них очень приятно и интересно смотреть.

Анатолий Фадеев, художник, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан
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