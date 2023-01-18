В Уфе ночью произошла крупная коммунальная авария

Подобный случай произошёл у дома №15 по улице Сочинской. Там обнаружили утечку из земли. Без холодного и горячего водоснабжения временно останутся уфимцы, проживающие в многоквартирных домах по следующим адресам: ул. Менделеева, 10/1, ул. Сочинская, 15. Кроме того, подача водоснабжения на время устранения коммунальной аварии отключена в дома частного сектора по адресам: ул. Сочинская, 16/1, 18, 27, 29, 35, 41а; ул. Читинская, 1, 3, 5, 6, 4а; ул. Усольская, 6, 6б, 9, 9а, 12а, 7, 10а, 10, 3, 12, 18, 16; ул. Набережная, 2, 4, 6, 10, 14, 16, 20, 20/1, 26; ул. Братская, 1, 3, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 6, 8, 5б, 10; ул. Зилаирская, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12; ул. Аргаяшская, 8, 8б, 7, 9, 9а, 10, 12, 14, 15, 14а, 16, 12.