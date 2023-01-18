В Уфе ночью произошла крупная коммунальная авария

В Уфе ночью 18 января произошла крупная коммунальная авария. Подробности случившегося рассказал мэр города Ратмир Мавлиев.
У дома №1/1 по улице Комарова зафиксировали серьёзный прорыв трубопровода холодного водоснабжения. Из-за аварии произошло понижение давления у потребителей в Затон. Полное отключение холодного водоснабжения наблюдается в микрорайонах «Сафоновский», «8 марта», «Сосны», включая объекты социальной инфраструктуры.
Прокуратура Башкирии начала проверку по факту произошедшего. Восстановительные работы были завершены к утру.
Подобный случай произошёл у дома №15 по улице Сочинской. Там обнаружили утечку из земли. Без холодного и горячего водоснабжения временно останутся уфимцы, проживающие в многоквартирных домах по следующим адресам: ул. Менделеева, 10/1, ул. Сочинская, 15. Кроме того, подача водоснабжения на время устранения коммунальной аварии отключена в дома частного сектора по адресам: ул. Сочинская, 16/1, 18, 27, 29, 35, 41а; ул. Читинская, 1, 3, 5, 6, 4а; ул. Усольская, 6, 6б, 9, 9а, 12а, 7, 10а, 10, 3, 12, 18, 16; ул. Набережная, 2, 4, 6, 10, 14, 16, 20, 20/1, 26; ул. Братская, 1, 3, 4а, 4б, 4в, 5, 5а, 6, 8, 5б, 10; ул. Зилаирская, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12; ул. Аргаяшская, 8, 8б, 7, 9, 9а, 10, 12, 14, 15, 14а, 16, 12.
Дополнительную информацию можно будет уточнить по горячей линии ГУП РБ «Уфаводоканал» по телефону: 8-800-347-51-51 или 112.