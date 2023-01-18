В Уфе семья с ребенком замерзает в новом доме

В Уфе семья с ребёнком страдает из-за холода в новом доме. Прокуратура Дёмского района провела проверку.
Выяснилось, что семья живёт в доме, который был введен в эксплуатацию в ноябре 2020 года. Качество постройки не соответствует условиям договора долевого участия и требованиям технических регламентов. Были выявлены отклонения оконных конструкций от прямолинейности и вертикали. Это приводит к промерзанию пластиковых окон. Квартира также промерзает.
Кроме того, на контроле ведомства находится исполнение судебного решения, вынесенного по иску собственника жилого помещения о взыскании с застройщика убытков в связи с нарушением требований к качеству квартиры.
Фото: прокуратура РБ.