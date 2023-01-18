В Башкирии в больнице скончалась женщина, которая получила в пожаре 45% ожогов тела

В Бижбулякском районе произошёл крупный пожар. Подробности случившегося сообщает пресс-служба МЧС.

Фото №1 - В Башкирии в больнице скончалась женщина, которая получила в пожаре 45% ожогов тела

Инцидент зафиксирован в селе Базлык на улице Центральной ближе к полуночи 16 января. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Открытое горение было ликвидировано за 30 минут.

Помощь врачей потребовалась 80-летней женщине. Врачи диагностировали у несчастной 45% ожогов тела. В больницу её привезли в тяжелом, шоковом состоянии. 18 января стало известно, что пенсионерка от полученных травм скончалась. Причина пожара устанавливается.

Фото: МЧС по РБ. 

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