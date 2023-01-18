Уфа готовится принять чемпионат России по греко-римской борьбе

Мероприятие пройдет в начале февраля. В столицу республики приедут сильнейшие российские спортсмены, победители и призеры олимпийских Игр, чемпионы мира. Сейчас в столице республики проходят тренировки представителей сборной Башкортостана и Нижегородской области.

Из Белорецка вместе с тренером приехал Саид-Хусейн Бакаев. В прошлом году он стал третьим на чемпионате России, как и Нохчо Лабазанов. Есть что доказывать на российском уровне и Исламу Опиеву – призеру турнира 2019 года.