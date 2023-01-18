В Уфе ребёнок выбежал на дорогу и попал под колёса иномарки

17 января в Уфе зафиксировали дорожно-транспортное происшествие с участием 7-летнего ребёнка. Подробности инцидента сообщает пресс-служба ГИБДД.

Фото №1 - В Уфе ребёнок выбежал на дорогу и попал под колёса иномарки

52-летняя женщина на «Мазда СХ-5» двигалась по улице Магистральной. В один момент она допустила наезд на 7-летнего ребёнка, который пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте. Выяснилось, что мальчик выбежал на дорогу из-за сугроба. Автовладелица не успела затормозить.

Ребёнок был госпитализирован с травмами головы и конечностей. По факту случившегося ведётся административное расследование.

Фото: ГИБДД Уфы. 

Уфимская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии