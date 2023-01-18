В Уфе ребёнок выбежал на дорогу и попал под колёса иномарки

52-летняя женщина на «Мазда СХ-5» двигалась по улице Магистральной. В один момент она допустила наезд на 7-летнего ребёнка, который пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте. Выяснилось, что мальчик выбежал на дорогу из-за сугроба. Автовладелица не успела затормозить.