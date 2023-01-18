В Башкирии мужчине из-за денег сломали нос и воткнули в руку отвертку

В Стерлитамаке в конце декабря 2022 года в полицию обратился 24-летний местный житель. Парень сообщил, что его избили и потребовали 50 тысяч рублей.

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Оказалось, молодой человек стал жертвой 31-летнего ранее судимого местного жителя. От правоохранителей он пытался скрыться, однако полицейским удалось задержать подозреваемого.

По версии следствия, мужчина выехал с парнем в безлюдное место. Там он избил молодого товарища и потребовал крупную сумму денег. Мужчина сломал нос парню, а после воткнул в его руку отвертку. Когда издеваться над несчастным ему надоело, он просто отпустил его. Парень сразу обратился в полицию. Мужчину доставили в отдел, где он дал признательные показания.

Однако в голове у него созревал новый план. Задержанный решил сбежать от полицейских, но и в этот раз ему это не удалось. В отношении подозреваемого составлен административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

пресс-служба МВД по РБ 
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