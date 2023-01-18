В Башкирии мужчине из-за денег сломали нос и воткнули в руку отвертку

В Стерлитамаке в конце декабря 2022 года в полицию обратился 24-летний местный житель. Парень сообщил, что его избили и потребовали 50 тысяч рублей.

По версии следствия, мужчина выехал с парнем в безлюдное место. Там он избил молодого товарища и потребовал крупную сумму денег. Мужчина сломал нос парню, а после воткнул в его руку отвертку. Когда издеваться над несчастным ему надоело, он просто отпустил его. Парень сразу обратился в полицию. Мужчину доставили в отдел, где он дал признательные показания.