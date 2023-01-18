В Уфе семья с 7-летним ребёнком попала в беду на трассе

Сотрудник ДПС попросил пассажиров пересесть в теплый служебный транспорт, а сам направился к автомобилю, чтобы оценить ситуацию. Выяснилось, что слетел топливный шланг, после установки его на место полицейский принял меры, чтобы вытекшее топливо не стало причиной возгорания автомобиля. Девушка-водитель и ее пассажиры смогли продолжить свой путь.

пресс-служба ГИБДД РБ