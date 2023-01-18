В Уфе семья с 7-летним ребёнком попала в беду на трассе

В Уфе сотрудники ГИБДД пришли на помощь семье с ребёнком, которые попали в беду на трассе. Подробности случившегося рассказала пресс-служба ведомства.
Во время проверки постов патрулирования заместитель командира взвода городского полка ДПС старший лейтенант полиции Аркадий Ямаев заметил иномарку «Киа Пиканто». Автомобиль стоял на проезжей части на улице Сельской Богородской с включенной «аварийкой».
Выяснилось, что во время движения машина начала терять скорость, а вскоре и вовсе остановилась. В салоне авто находилась молодая женщина-водитель, её пожилая мама и 7-летняя дочка. Самостоятельно женщина не смогла понять причину остановки машины.
Фото: ГИБДД РБ.