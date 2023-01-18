ВК «Урал» встретится с кемеровским «Кузбассом»

Волейбольный клуб «Урал» сегодня в рамках 18-го тура Суперлиги на своей площадке примет кемеровский «Кузбасс». Для уфимского коллектива это будет третья домашняя игра подряд.

В предыдущей встрече подопечные Юрия Лисицкого в трёх сетах одержали победу над одним из конкурентов – «Динамо-ЛО» из Соснового Бора. В турнирной таблице у «Урала» и «Кузбасса» по десять побед, уфимцы идут шестыми, кемеровчане восьмыми.