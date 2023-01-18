«Салават Юлаев» и «Ак Барс» сыграют пятое «Зеленое дерби» сезона

«Ак Барс» впервые сыграет с «Салаватом Юлаевым» после возвращения Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера. Обе команды в своих последних двух встречах обменялись победами с конкурентами.

Казанцы не справились с «Сибирью» и переиграли «Адмирал». Представители Уфы одолели владивостокцев, но проиграли «Металлургу». Сейчас в таблице эти команды разделяет всего одно очко. Впереди идут юлаевцы.