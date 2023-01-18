Спасатели Уфы помогли уточке, которая вмёрзла в лёд

17 января в службу спасения обратилась неравнодушная жительница Уфы, которая заметила в устье Сутолоки уточку, которая вмёрзла в лёд.

Фото №1 - Спасатели Уфы помогли уточке, которая вмёрзла в лёд

Птица пыталась выбраться, но не смогла. Утке помогли спасатели Управления гражданской защиты и сотрудник министерства экологии Башкирии.

Пострадавшей птичкой оказался селезень кряквы. Часть оперения на его брюшке вмерзла в лед, уточка обессилела. Спасатели освободили селезня и передали сотруднику минэкологии. К утру селезень стал активнее, его выпустили на незамерзающее озеро Теплое, где круглый год обитают утки.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

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