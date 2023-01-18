Спасатели Уфы помогли уточке, которая вмёрзла в лёд

17 января в службу спасения обратилась неравнодушная жительница Уфы, которая заметила в устье Сутолоки уточку, которая вмёрзла в лёд.
Птица пыталась выбраться, но не смогла. Утке помогли спасатели Управления гражданской защиты и сотрудник министерства экологии Башкирии.
Пострадавшей птичкой оказался селезень кряквы. Часть оперения на его брюшке вмерзла в лед, уточка обессилела. Спасатели освободили селезня и передали сотруднику минэкологии. К утру селезень стал активнее, его выпустили на незамерзающее озеро Теплое, где круглый год обитают утки.
Фото: УГЗ г. Уфы.