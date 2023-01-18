Сборная Башкирии готовится к чемпионату России по греко-римской борьбе

Сборная Республики Башкортостан ведет подготовку к чемпионату России по греко-римской борьбе. Он пройдет в столице Башкортостана с 6 по 10 февраля. На базе республиканской школы борьбы собрались сильнейшие спортсмены нашего региона и не только.
Среди тех, кто под руководством старшего тренера башкирской сборной Рамиля Сираева готовится к уфимскому чемпионату России, нет новичков. Но всем есть над чем работать. Перед соревнованиями в родных стенах – особый настрой. Один из тех, кто готовится к домашнему турниру, – Фанис Валитов.
Чтобы подойти к ответственным соревнованиям в хорошей форме, башкирские борцы работали все новогодние праздники. Сейчас первый предварительный сбор подходит к своему завершению. После него спортсмены получат небольшую передышку, а дальше начнется уже основной сбор перед чемпионатом страны. На грядущем турнире у Башкортостана есть хорошие шансы на высокие места.
Вместе с башкирской командой в Уфе сейчас занимается и сборная Нижегородской области. У команд двух регионов уже давние связи. Возможно, что до начала чемпионата в Уфу на подготовку подъедут еще несколько коллективов из других регионов.
Чемпионат России по греко-римской борьбе стартует в Уфе 6 февраля, но первые поединки в рамках турнира пройдут 7-го. Соревнования примет Центр спортивной подготовки Римы Баталовой.