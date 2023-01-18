Сборная Башкирии готовится к чемпионату России по греко-римской борьбе

Сборная Республики Башкортостан ведет подготовку к чемпионату России по греко-римской борьбе. Он пройдет в столице Башкортостана с 6 по 10 февраля. На базе республиканской школы борьбы собрались сильнейшие спортсмены нашего региона и не только.

Среди тех, кто под руководством старшего тренера башкирской сборной Рамиля Сираева готовится к уфимскому чемпионату России, нет новичков. Но всем есть над чем работать. Перед соревнованиями в родных стенах – особый настрой. Один из тех, кто готовится к домашнему турниру, – Фанис Валитов.

Мысли всегда одни – выходить и побеждать нужно. Каждый соперник очень серьезный, на каждого будем настраиваться. Не будем никого недооценивать. Надеюсь, получится выиграть. Фанис Валитов, член сборной Республики Башкортостан по греко-римской борьбе

Чтобы подойти к ответственным соревнованиям в хорошей форме, башкирские борцы работали все новогодние праздники. Сейчас первый предварительный сбор подходит к своему завершению. После него спортсмены получат небольшую передышку, а дальше начнется уже основной сбор перед чемпионатом страны. На грядущем турнире у Башкортостана есть хорошие шансы на высокие места.

Наши основные надежды – это Бакаев Хусейн, белорецкий воспитанник. Также Нохчо Лабазанов. Он на днях подъедет. Борис Понятов, заслуженный тренер России по греко-римской борьбе

Вместе с башкирской командой в Уфе сейчас занимается и сборная Нижегородской области. У команд двух регионов уже давние связи. Возможно, что до начала чемпионата в Уфу на подготовку подъедут еще несколько коллективов из других регионов.

Раньше Рамиль Рабисович Сираев проводил сборы Приволжского федерального округа. Мы со своей командой Нижегородской области и в Белорецке тренировались, и здесь тренировались. Нас все устраивает. Руслан Закерьяев, старший тренер сборной Нижегородской области по греко-римской борьбе