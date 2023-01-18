Футболисты «Уфы» начали учебно-тренировочный сбор в Белеке

После медосмотра и трёх дней работы на «Нефтянике», команда отправилась в Турцию, где будет готовиться ко второй части сезона. На сбор полетели 24 футболиста, среди которых два воспитанника «Уфы» 2005 года рождения – защитник Георгий Волков и нападающий Никита Афанасьев.
Также к команде присоединился 21-летний защитник Константин Ерохин, он пока находится на просмотре.
Готовясь к возобновлению сезона, «Уфа» проведёт восемь контрольных матчей на сборах. Первым соперником команды Арслана Халимбекова станет турецкий клуб «Чакаллыклы», матч пройдёт 24 января.
Кроме того, спарринг-партнёрами уфимцев будут команды из Узбекистана и Боснии и Герцеговины. Также у «Уфы» запланированы встречи с «Кубанью», казанским «Рубином» и «Родиной». На сборах есть и нововведение – тренерский штаб определяет лучших игроков по итогам каждого дня.