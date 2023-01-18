В Иглино прошел хоккейный турнир на Кубок главы администрации района

Турнир проходит уже третий год. В матче за третье место местный «Сокол» победил «Сборную Иглинского района» со счетом 3:2. В финальной игре «33-й Легион» обыграл фаворитов турнира команду «Йылан» села Тавтиманово в упорной борьбе – 15:13. Им и достался Кубок главы.