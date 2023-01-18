В Башкирии ведётся работа по снижению аварий на электросетях

С учетом того, что нас не догоняет газоснабжение, у нас многие сидят на электроотоплении. И в холода люди максимально включают котлы. При этом страдают, как правило, сети, которые находятся на обслуживании «Бирских электросетей». С учетом того, что они очень медленно реагируют на аварии, мы разговаривали уже непосредственно с населением, и это зарекомендовало себя. Январские праздники мы прошли без критических отключений. Но в целом пока ситуация довольно-таки сложная.

Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района