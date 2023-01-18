В Башкирии ведётся работа по снижению аварий на электросетях

18 января в информационном агентстве «Башинформ» прошёл брифинг по ситуации с аварийными отключениями электричества в регионе. В морозы многие муниципалитеты столкнулись с аварийными ситуациями при подаче электроэнергии в дома. Специалисты и участники встречи обсудили, какая работа ведётся по вопросам с перебоями электроснабжения.
Новые электроподстанции и мощные трансформаторы
Чаще всего от перебоев электроснабжения страдают поселки-спутники столицы в Октябрьском и Калининском районах, а также жители Уфимского и Иглинского районов. Именно там активно идет застройка загородного жилого массива. НО существующие мощности электросетей явно не были рассчитаны на такое количество потребителей. В первую очередь проблему будут решать строительством новых подстанций.
Так, в Иглинском районе важный инфраструктурный объект, подстанция «Алаторка» должна заработать уже к концу 2023 года. По словам первого заместителя министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Тимура Герасимова, населенный пункт изначально создавался как железнодорожная станция, поэтому две существующие электростанции (в Иглино и Старокубово) не выдерживают нагрузки. Новый объект будет снабжать электричеством и Иглино, и новые застраиваемые территории. Стоимость проекта – 300 млн рублей.
Еще одна подстанция появится в Уфимском районе, где сильнее всего от скачков напряжения и аварийных отключений страдает поселок Осоргинский Посад, который фактически вырос из СНТ. Новый мощный трансформатор там подключат в первой половине 2024 года. На его установку и подключение потребуется порядка 200 млн рублей.
В Нагаево энергоэффективность планируют повысить за счет замены существующих трансформаторов на более мощные.
Кроме того, «Бирским электросетям», которые обслуживают Нагаево, настоятельно рекомендовали усилить свои мощности, а также на регулярной основе держать аварийную бригаду в населенном пункте.
Запредельная нагрузка
Причины перебоев в электроснабжении можно разделить на объективные и субъективные.
В первую очередь дело в активно застраиваемых территориях, которые подключают к существующим трансформаторам, и те просто не выдерживают нагрузки. Именно для решения этих вопросов строят новые электроподстанции и меняют старые трансформаторы на более мощные.
Еще одной объективной причиной аварийных отключений в этом году стали аномальные холода. На минувшей неделе практически по всей республике термометры опускались ниже -40 градусов. С такими сложными метеоусловиями республика не сталкивалась с 1979 года. Энергосистема испытала колоссальную нагрузку. И не только в Башкирии, а по всей стране. 10 января был зафиксирован рекордный уровень потребления электричества – более 163 тысяч МВТ. Максимум был зафиксирован во всех регионах УРФО и ПФО, уточнил замминистра промышленности, энергетики и инноваций. Также он отметил, что непростые погодные условия объекты генерации, ТЭС Башкирии, а следовательно, объекты критического значения прошли без аварийных отключений.
К слову, законодательство допускает, что даже зимой в нашем регионе жилые дома после аварийных отключений могут остаться без света на целые сутки. Но на республиканском уровне было принято решение снизить критическое время отключения.
Если говорить о субъективных мерах, то доля ответственности есть на застройщиках, которые при возведении новых жилых комплексов и целых микрорайонов не просчитывают нормы потребления.
Предотвратить аварии на линиях электропередачи в силах и сами потребители. В частности, в период пика холодов жителей Нагаево попросили снизить нагрузку и без необходимости не подключать электроприборы. Превентивная ситуация оказалась эффективной: январские каникулы прошли без критических аварий. По его словам, в морозы энергосистема и так получает колоссальную нагрузку.
Жажда «халявы»
Говоря о потребителях, нельзя не упомянуть и о случаях воровства электричества, когда к линиям подключаются незаконно. По словам генерального директора «БЭСК», потери электричества в Уфимском и Иглинском районах достигают 30%.
В течение двух лет в компании планируют довести установку систем учета передачи электроэнергии в обозначенных районах до 100%, что позволит сократить такое воровство.
Остается проблемой и бесхозные сети. Таких в Башкирии 6-7%. Потребители, которые подключаются к ним, ресурсом пользуются неограниченно, но не оплачивают потребленные блага.
Дополнительно ресурсы высасывают и садоводческие товарищества, в которых с каждым годом все больше семей проживают круглогодично. Чаще всего они тоже отапливаются электричеством, что дает дополнительную нагрузку на электроподстанции.
На территории Иглинского района расположены 128 СНТ, и основной задачей администрации является оказание содействия в передаче электрических сетей ТСО для их модернизации и заключения прямых договоров.
Аварийные отключения были, есть и будут, так как это сложная система, на которой невозможно полностью исключить технические сбои. Но со своей стороны они делают все возможное, чтобы аварии случались реже и не доставляли потребителям больших неудобств. В свою очередь, жителей просят благоразумно подходить к потреблению ресурса. И не включать в 40-градусные морозы подогреваемые бассейны, сауны и котлы на полную мощность.
Фото: ИА «Башинформ».