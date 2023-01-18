В Башкирии ведётся работа по снижению аварий на электросетях

18 января в информационном агентстве «Башинформ» прошёл брифинг по ситуации с аварийными отключениями электричества в регионе. В морозы многие муниципалитеты столкнулись с аварийными ситуациями при подаче электроэнергии в дома. Специалисты и участники встречи обсудили, какая работа ведётся по вопросам с перебоями электроснабжения.

Фото №1 - В Башкирии ведётся работа по снижению аварий на электросетях

Новые электроподстанции и мощные трансформаторы

Чаще всего от перебоев электроснабжения страдают поселки-спутники столицы в Октябрьском и Калининском районах, а также жители Уфимского и Иглинского районов. Именно там активно идет застройка загородного жилого массива. НО существующие мощности электросетей явно не были рассчитаны на такое количество потребителей. В первую очередь проблему будут решать строительством новых подстанций.

Так, в Иглинском районе важный инфраструктурный объект, подстанция «Алаторка» должна заработать уже к концу 2023 года. По словам первого заместителя министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Тимура Герасимова, населенный пункт изначально создавался как железнодорожная станция, поэтому две существующие электростанции (в Иглино и Старокубово) не выдерживают нагрузки. Новый объект будет снабжать электричеством и Иглино, и новые застраиваемые территории. Стоимость проекта – 300 млн рублей.

Еще одна подстанция появится в Уфимском районе, где сильнее всего от скачков напряжения и аварийных отключений страдает поселок Осоргинский Посад, который фактически вырос из СНТ. Новый мощный трансформатор там подключат в первой половине 2024 года. На его установку и подключение потребуется порядка 200 млн рублей.

В Нагаево энергоэффективность планируют повысить за счет замены существующих трансформаторов на более мощные.

Вместо двух трансформаторов по 16 МВА мы в этом году должны заменить два трансформатора и поставить 40 МВА, то есть мощнее в 2,5 раза. Их замена обойдется в 100 млн рублей. За счет этого, я считаю, жители Нагаево смогут следующую зиму прожить более чем хорошо. Эту тему мы решим.

Сергей Гурин, генеральный директор АО «Башкирская электросетевая компания»

Кроме того, «Бирским электросетям», которые обслуживают Нагаево, настоятельно рекомендовали усилить свои мощности, а также на регулярной основе держать аварийную бригаду в населенном пункте.

Когда возникает аварийная ситуация, есть большой вопрос по оперативному персоналу. Дежурной бригады там нет, поэтому аварийные службы добираются из Бирска в Нагаево минимум два часа. Кроме того, операторы, которых нет, должны фиксировать и несанкционированные подключения, особенно в ночное время. Мы рекомендовали компании держать оперативную бригаду на территории Нагаево – разместить в населенном пункте постоянный офис.

Тимур Герасимов, первый заместитель министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии

Запредельная нагрузка

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Причины перебоев в электроснабжении можно разделить на объективные и субъективные.

В первую очередь дело в активно застраиваемых территориях, которые подключают к существующим трансформаторам, и те просто не выдерживают нагрузки. Именно для решения этих вопросов строят новые электроподстанции и меняют старые трансформаторы на более мощные.

Еще одной объективной причиной аварийных отключений в этом году стали аномальные холода. На минувшей неделе практически по всей республике термометры опускались ниже -40 градусов. С такими сложными метеоусловиями республика не сталкивалась с 1979 года. Энергосистема испытала колоссальную нагрузку. И не только в Башкирии, а по всей стране. 10 января был зафиксирован рекордный уровень потребления электричества – более 163 тысяч МВТ. Максимум был зафиксирован во всех регионах УРФО и ПФО, уточнил замминистра промышленности, энергетики и инноваций. Также он отметил, что непростые погодные условия объекты генерации, ТЭС Башкирии, а следовательно, объекты критического значения прошли без аварийных отключений.

К слову, законодательство допускает, что даже зимой в нашем регионе жилые дома после аварийных отключений могут остаться без света на целые сутки. Но на республиканском уровне было принято решение снизить критическое время отключения.

Федеральное законодательство установило, что допустимое число отключений в год для нашего региона – 72 часа и 24 часа подряд, включая срок восстановления. Но мы же понимаем, что 24 часа на морозе – опасно для жизни и здоровья людей. Поэтому тревожным маркером мы определили для себя 4 часа. Если больше этого времени длится отключение, то подключаем дополнительные бригады. Потому что не секрет, что за 4 часа дом остывает. У большинства не газифицированных потребителей электроснабжение – единственный источник для поддержания теплоснабжения в доме.

Тимур Герасимов, первый заместитель министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии

«Проблема с электроэнергией носит сезонный характер, к лету и вовсе сходит на нет. На самом деле, обращений в ЦУР с 1 декабря 2022 по 17 января 2023 года было не так много — 240, но каждая жалоба важна, за каждой жизни людей.

Дмитрий Черенков, заместитель начальника управления Главы РБ по социальным коммуникациям

Если говорить о субъективных мерах, то доля ответственности есть на застройщиках, которые при возведении новых жилых комплексов и целых микрорайонов не просчитывают нормы потребления.

Застройщики не просчитывают нормы потребления электричества для строящихся объектов. Застраивают территории, но не учитывают нагрузку на сети. Это создает проблему для имеющихся уже населенных пунктов. Уфимский район быстро разрастается. Если взять последние десять лет, примерно 300 тысяч квадратных метров жилья вводится ежегодно. Это огромный объем строительства. Помимо этого возводятся шесть индустриальных парков, много других объектов экономики, которые также энергоемкие, потребляют большое количество электроэнергии.

Вилорий Угаров, глава администрации Уфимского района

Предотвратить аварии на линиях электропередачи в силах и сами потребители. В частности, в период пика холодов жителей Нагаево попросили снизить нагрузку и без необходимости не подключать электроприборы. Превентивная ситуация оказалась эффективной: январские каникулы прошли без критических аварий. По его словам, в морозы энергосистема и так получает колоссальную нагрузку.

С учетом того, что нас не догоняет газоснабжение, у нас многие сидят на электроотоплении. И в холода люди максимально включают котлы. При этом страдают, как правило, сети, которые находятся на обслуживании «Бирских электросетей». С учетом того, что они очень медленно реагируют на аварии, мы разговаривали уже непосредственно с населением, и это зарекомендовало себя. Январские праздники мы прошли без критических отключений. Но в целом пока ситуация довольно-таки сложная.

Сергей Плотников, глава администрации Октябрьского района

Жажда «халявы»

Говоря о потребителях, нельзя не упомянуть и о случаях воровства электричества, когда к линиям подключаются незаконно. По словам генерального директора «БЭСК», потери электричества в Уфимском и Иглинском районах достигают 30%.

Из 100% электроэнергии, которая поступает, треть не оплачивается. Надо понимать, что половина от общего объема потерь – это воровство. Которое в том числе происходит в морозы, когда люди незаконно потребляют электричество.

Сергей Гурин, генеральный директор АО «Башкирская электросетевая компания»

В течение двух лет в компании планируют довести установку систем учета передачи электроэнергии в обозначенных районах до 100%, что позволит сократить такое воровство.

Остается проблемой и бесхозные сети. Таких в Башкирии 6-7%. Потребители, которые подключаются к ним, ресурсом пользуются неограниченно, но не оплачивают потребленные блага.

В уфимском районе у нас есть истории, когда мы по большому счету за руку потребителя ловили, обращались в правоохранительные органы. Но нам отказывали в возбуждении уголовного дела. Все это проходит тяжело. Почему? Когда воруют канистру с бензином, у МВД есть понятный предмет, а что касается электроэнергии, тут сложно. Ее крадут на миллионы и даже миллиарды рублей, если брать цифры по России, а физически ее не видно. В Башкирии — это точно несколько сотен миллионов рублей ежегодно. 

Виталий Мазур, исполняющий обязанности гендиректора «РЭС» Башкирии

Дополнительно ресурсы высасывают и садоводческие товарищества, в которых с каждым годом все больше семей проживают круглогодично. Чаще всего они тоже отапливаются электричеством, что дает дополнительную нагрузку на электроподстанции.

Ранее СНТ — это садовод, который приехал, включил насос, освещение и чайник. А у нас сейчас в СНТ все электроприборы подключаются, в том числе и электрическое отопление. Вместо положенных 3 кВт пользуются всеми 15-20 кВт. У нас сейчас и школьные автобусы в СНТ ездят, и дорогу требуют, и инвалиды живут, и многодетные семьи. Покупают дома в СНТ через всевозможные социальные программы, субсидии, маткапитал, не согласовывая с муниципалитетом.

 Гюзель Насырова, глава администрации Иглинского района 

На территории Иглинского района расположены 128 СНТ, и основной задачей администрации является оказание содействия в передаче электрических сетей ТСО для их модернизации и заключения прямых договоров.

Аварийные отключения были, есть и будут, так как это сложная система, на которой невозможно полностью исключить технические сбои. Но со своей стороны они делают все возможное, чтобы аварии случались реже и не доставляли потребителям больших неудобств. В свою очередь, жителей просят благоразумно подходить к потреблению ресурса. И не включать в 40-градусные морозы подогреваемые бассейны, сауны и котлы на полную мощность.

Фото: ИА «Башинформ».

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