Радий Хабиров рассказал о главных задачах при подготовке Уфы к 450-летию

С одной стороны, залечивать «хронические болячки» Уфы, которые беспокоят жителей и не дают нормально жить. Это состояние и дорог, и инженерной инфраструктуры, и коммунальной инфраструктуры. В то же время, если мы будем делать только генеральную уборку, а где стратегия, где будущее Уфы, где город 21-го века, где столица большого опорного региона России? Поэтому здесь нужно идти по пути строительства современных объектов, надо смотреть стратегию развития Уфы – вот что очень важно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан