Радий Хабиров рассказал о главных задачах при подготовке Уфы к 450-летию

В Уфе завершилась встреча Радия Хабирова с депутатами Городского совета, лидерами общественных мнений, руководителями муниципалитетов. Сверка часов в части подготовки столицы Башкортостана к 450-летнему юбилею стала основной темой совещания.
Уфа должна быть комфортной для проживания и стать одним из лучших городов страны, отметил глава региона. На встрече обсудили в целом стратегическое развитие города в разных направлениях. Руководство республики обозначило две важные задачи, которые стоят перед управленческой командой.