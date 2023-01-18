Радий Хабиров рассказал о главных задачах при подготовке Уфы к 450-летию

В Уфе завершилась встреча Радия Хабирова с депутатами Городского совета, лидерами общественных мнений, руководителями муниципалитетов. Сверка часов в части подготовки столицы Башкортостана к 450-летнему юбилею стала основной темой совещания.

Уфа должна быть комфортной для проживания и стать одним из лучших городов страны, отметил глава региона. На встрече обсудили в целом стратегическое развитие города в разных направлениях. Руководство республики обозначило две важные задачи, которые стоят перед управленческой командой.

С одной стороны, залечивать «хронические болячки» Уфы, которые беспокоят жителей и не дают нормально жить. Это состояние и дорог, и инженерной инфраструктуры, и коммунальной инфраструктуры. В то же время, если мы будем делать только генеральную уборку, а где стратегия, где будущее Уфы, где город 21-го века, где столица большого опорного региона России? Поэтому здесь нужно идти по пути строительства современных объектов, надо смотреть стратегию развития Уфы – вот что очень важно.  

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров рассказал о главных задачах при подготовке Уфы к 450-летию
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