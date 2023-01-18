Радий Хабиров передал «Башавтотрансу» 35 новых автобусов НЕФАЗ

Новый этап в развитии транспортной системы. Сегодня Радий Хабиров передал «Башавтотрансу» 35 новых автобусов НЕФАЗ – они будут курсировать по Уфе. Глава Башкортостана также анонсировал старт программы автобусного сообщения между райцентрами и селами. Новый транспорт закуплен в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Под контролем и водитель, и ситуация в салоне и вокруг автобуса. Камеры увеличивают обзор, позволяют оценить обстановку, делают маневры безопаснее. Рифат Гумеров по уфимским улицам пассажиров возит уже пять лет.

Башкортостан стал первым регионом России, который получает новые автобусы по федеральной программе. Они будут курсировать по 75-му маршруту. В федеральной программе, в рамках которой закуплен транспорт, были требования: автобусы должны захватывать несколько районов города и социальные объекты. Маршрут как раз пролегает мимо четырех вузов. Ключи от нового транспорта Радий Хабиров передал руководителю «Башавтотранса».

Мы с большим удовольствием передаём новые машины «Башавтотрансу». Его коллектив решает очень важные задачи по перевозке жителей, каждый год совершенствует свою работу. Примите слова благодарности за ваш самоотверженный труд. А наша задача заключается в том, чтобы обеспечить вас хорошей техникой, новыми сервисными услугами. Мы планомерно улучшаем качество пассажирских перевозок. Если сравнивать общественный транспорт Уфы четыре года назад и сейчас, это абсолютно разные уровни обслуживания горожан. Мы бережно и внимательно относимся к предприятию, будем и дальше поддерживать его развитие. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Заработная плата водителей за последние годы выросла. В Уфе она достигает 60 тысяч рублей. В планах обновление общежития для сотрудников. А после встречи с Главой Башкортостана некоторые водители получили не только новенькие автобусы, но и часы от руководителя региона.

В автобусах кондиционеры теперь могут работать как на охлаждение, так и на обогрев. Транспорт полностью низкопольный, так что подъем в середине автобуса, который некоторым доставлял дискомфорт, отсутствует. А во время поездки можно подзарядить гаджеты. Использование транспортной карты «Алга» выросло – с 36 до 48 процентов по республике и до 52 по Уфе. Популярностью пользуется и акция «Счастливый час». Это возможность проезда в нескольких маршрутах по цене одной поездки в течение 60 минут.