В Уфе из-за угрозы минирования эвакуировали два лицея

В Уфе прошла эвакуация двух учебных заведений города. Из-за угрозы минирования сотрудники спецслужб эвакуировали два лицея: №1 и №46. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Известно, что на почты лицеев поступили сообщения о минировании. Администрация учебных заведения немедленно обратилась в полицию. На место направлены все соответствующие профильные службы.