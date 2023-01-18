В Уфе благодаря гранту улучшат оснащение школы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Новый уровень танцев на колясках. В республике подвели итоги конкурса Фонда президентских грантов в 2023 году. От региона было подано почти 600 заявок. Жюри отметили 57 проектов, авторы которых в общей сложности выиграли 55 млн рублей. Реализация идей начнётся с 1 февраля. Полученные средства направят в том числе на повышение технического оснащения школы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Бразильская экспрессия в движениях и немного смущения на лице – так выглядит самба в исполнении юных танцовщиц на колясках. Таким образом проходят тренировки в школе для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Польза двойная: прокачивают одновременно и эмоциональное состояние, и физическое.

Данил и Анастасия тренируются в стиле комби. Так называется вид танца, когда один из партнёров стоит на ногах. Как правило, это профессиональный танцор, который берёт на себя роль ведущего или учителя.

Эмоции выражали впервые и на всероссийском уровне. В соревнованиях по танцам на колясках Анастасия Акатьева вместе с партнёром заняли призовое место. Бронзой отметили и Даниила Левченко – выпускника школы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Он начал танцевать в 2021 году. Первые выступления – и не сочувствующие, а восторженные взгляды публики. Ему ампутировали ногу в 1,5 года, когда мальчик только начинал самостоятельно ходить. Сейчас передвигается на коляске или на протезе и ставит перед собой непростую задачу – попробовать танцевать брейк-данс.