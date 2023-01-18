В Башкирии прошли матчи первенства ПФО по хоккею среди юниоров

В Туймазах накануне состоялись матчи первенства Приволжского федерального округа по хоккею среди юношей 2009 года рождения. Местный «Девон» принимал на своём льду кировскую «Вятку».

В первой встрече туймазинцы уступили со счётом 2:6, а затем взяли убедительный реванш – 6:1. «Девон» набрал 13 очков и остался шестым в турнирной таблице.

Ребята вели себя неплохо, нужна была какая-то изюминка, чтобы прыгнуть выше головы. В игровом плане нам нужно было добавить.

В эти же дни в Туймазах играли и юноши 2010 года рождения. «Девон» дважды обыграл команду «Чебоксары юниор» – 3:1 и 5:3. Всего в первенстве ПФО участвуют пять туймазинских команд разных возрастов. Воспитанники 2008 года рождения лидируют среди своих сверстников.