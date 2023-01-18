В Башкирии грядет вторая волна заболеваемости гриппом

Роспотребнадзор Башкирии объявил о второй волне заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор отмечает увеличение доли вируса гриппа В, что свидетельствует о переходе эпидемического сезона во вторую волну с преобладанием в конце эпидемиологического сезона гриппа В. Об этом сообщили специалисты.