В Башкирии продадут заводы холдинга «Башмилк»

В Башкирии продолжается продажа холдинга «Башмилк». Арбитражные управляющие республики выставили на торги сразу два объекта компании — ООО «Чекмагушмолзавод» и АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов».

Начальная цена обоих лотов составила почти 1 миллиард рублей. Продажей «Дюртюлинского комбината молочных продуктов» занимается конкурсная управляющая Екатерина Боин. Дата старта аукциона на данный лот также определена - 28 февраля. В первый лот по начальной цене 444,6 миллиона рублей вошли главный производственный корпус в селе Иванаево площадью 7 тысяч м2, административно-бытовой корпус площадью 1,1 тысячи м2, склады, корпуса, магазин и участок в Дюртюлях. Вторым лотом станет движимое имущество: автомобили и спецтехника.