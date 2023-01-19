В Башкирии пожарный извещатель спас жизнь мужчине

Накануне в Иглинском районе Башкирии пожарный извещатель спас жизнь мужчине. Возгорание произошло 17 января в садовом домике и бревенчатой бане, рассказали в пресс-службе регионального ГК по ЧС.
Благодаря пожарному извещателю удалось избежать человеческих жертв. Хозяин дома услышал звуковой сигнал и почувствовал едкий запах дыма, после чего покинул дом. Также ему удалось спасти от огня свою машину.
Огонь уничтожил баню и дом. Мужчина надышался едким дымом, однако в настоящее время чувствует себя хорошо.