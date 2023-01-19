В Башкирии пожарный извещатель спас жизнь мужчине

Накануне в Иглинском районе Башкирии пожарный извещатель спас жизнь мужчине. Возгорание произошло 17 января в садовом домике и бревенчатой бане, рассказали в пресс-службе регионального ГК по ЧС.

Фото №1 - В Башкирии пожарный извещатель спас жизнь мужчине

Благодаря пожарному извещателю удалось избежать человеческих жертв. Хозяин дома услышал звуковой сигнал и почувствовал едкий запах дыма, после чего покинул дом. Также ему удалось спасти от огня свою машину.

Огонь уничтожил баню и дом. Мужчина надышался едким дымом, однако в настоящее время чувствует себя хорошо.

Автономный прибор он установил сам, прочитав в социальных сетях о его необходимости. А маленький бдительный «страж» не подвел, подал сигнал тревоги, чем спас жизнь и здоровье владельца.

пресс-служба ГК Башкирии по ЧС
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