В Башкирии проводили в последний путь Руслана Усманова, погибшего в СВО на Украине

Вчера, 18 января, в Учалах состоялась церемония прощания с 26-летним старшим лейтенантом Русланом Усмановым, погибшим в зоне проведения СВО. Мужчина был штурманом-оператором вертолетного звена, рассказала администрация муниципалитета.
Руслан Усманов родился 4 апреля 1996 года в городе Учалы. Там он окончил среднюю школу №19. С 2014 по 2019 год учился в учебно-научном центре «Военно-воздушной академии» в Челябинске. В октябре 2021 года военнослужащего назначили штурманом-оператором вертолетного звена исследовательско-инструкторской вертолетной эскадрильи государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны.
Руслан Усманов погиб второго октября 2022 года в ходе выполнения боевого задания.Его похоронили в родном городе. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил его посмертно Орденом мужества.
Редакция bash.news выражает свои соболезнования близким и родным Руслана Усманова
Фото: vk.com // Учалинский район Республики Башкортостан.