В Башкирии проводили в последний путь Руслана Усманова, погибшего в СВО на Украине

Руслан Усманов родился 4 апреля 1996 года в городе Учалы. Там он окончил среднюю школу №19. С 2014 по 2019 год учился в учебно-научном центре «Военно-воздушной академии» в Челябинске. В октябре 2021 года военнослужащего назначили штурманом-оператором вертолетного звена исследовательско-инструкторской вертолетной эскадрильи государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны.