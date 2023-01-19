Стало известно, какие продукты подорожали больше других в Башкирии в 2022 году

Из бакалеи снизились цены на крупу гречневую (-25,4%). Подешевели яйца (-14,4%) и многие фрукты: виноград (-2,6%), яблоки (-1,8%), груши (-1,6%). А вот бананы подорожали на 28,8% и апельсины — на 12,4%, что опять же связано со сложностями доставки.