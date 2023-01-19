Стало известно, какие продукты подорожали больше других в Башкирии в 2022 году

Согласно данным Башстата, в прошлом году наибольший рост цен был зафиксирован на некоторые виды мяса - баранину (+22,0%) и говядину (+25,1%), сахар-песок (+12,3%), чай черный (+15,5%), хлеб и булочные изделия (+15,6%), молочную продукцию (до +17,5%), (в среднем на 23%), рис шлифованный (+26,1%). Подсолнечное масло подорожало на 4,8%, сливочное - на 12%.
Эксперты минторговли РБ напомнили, что основной рост цен пришелся на март и был связан с временным повышением спроса на отдельные группы товаров длительного пользования и хранения, нарушением производственно-логистических цепочек, сокращением импортных поставок отдельных товаров, в том числе сырья и оборудования, на фоне введенных внешних санкционных ограничений.
Уже с мая 2022 года наблюдалось незначительное снижение индекса цен: в мае индекс составил 99,9%, в июне – 99%, в июле – 99,4%, в августе – 99,2%, в октябре – 99,9%, в ноябре – 99,9%.
Также в 2022 году заметно подешевел набор для борща. В среднем картофель подешевел на 8,3%, морковь — на 20,6%, свекла — на 29,4%, белокочанная капуста - на 57,6%.
Из бакалеи снизились цены на крупу гречневую (-25,4%). Подешевели яйца (-14,4%) и многие фрукты: виноград (-2,6%), яблоки (-1,8%), груши (-1,6%). А вот бананы подорожали на 28,8% и апельсины — на 12,4%, что опять же связано со сложностями доставки.