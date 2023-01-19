В Башкирии за совершение смертельного ДТП мужчина отправился в колонию

Кушнаренковский районный суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП. Детали случившегося рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.
В апреле прошлого года водитель автомобиля Lada Vesta допустил столкновение с Opel Astra. Пассажирка иномарки скончалась на месте трагедии.
Суд приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также ему на 2 года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС.
Прокуратура обжалует приговор в связи с назначением чрезмерно мягкого наказания.