В Башкирии за совершение смертельного ДТП мужчина отправился в колонию

Не согласившись с постановлением Кушнаренковского районного суда о прекращении уголовного дела в связи с примирением, принимая во внимание степень общественной опасности совершенного преступления, наступившие последствия в виде смерти человека, государственный обвинитель обжаловал его в апелляционном порядке. Верховный суд республики признал доводы прокуратуры обоснованными, отменил незаконное постановление и направил дело на новое рассмотрение.

пресс-служба прокуратуры Кушнаренковского района