В Башкирии за совершение смертельного ДТП мужчина отправился в колонию

Кушнаренковский районный суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП. Детали случившегося рассказали в пресс-службе местной прокуратуры.

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В апреле прошлого года водитель автомобиля Lada Vesta допустил столкновение с Opel Astra. Пассажирка иномарки скончалась на месте трагедии.

Не согласившись с постановлением Кушнаренковского районного суда о прекращении уголовного дела в связи с примирением, принимая во внимание степень общественной опасности совершенного преступления, наступившие последствия в виде смерти человека, государственный обвинитель обжаловал его в апелляционном порядке. Верховный суд республики признал доводы прокуратуры обоснованными, отменил незаконное постановление и направил дело на новое рассмотрение.

пресс-служба прокуратуры Кушнаренковского района

Суд приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также ему на 2 года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС.

Прокуратура обжалует приговор в связи с назначением чрезмерно мягкого наказания.

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