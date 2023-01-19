В Башкирии проводили в последний путь погибшего в СВО Ивана Каншаева

В Мишкинском районе проводили в последний путь Ивана Каншаева, погибшего в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета.
В траурной церемонии приняли участие родные, одноклассники, друзья односельчане Ивана Каншаева, а также глава района Павел Трапезников, вице-премьер Башкортостана Ирек Сагитов
Указом главы РБ Радия Хабирова Ивана Каншаева посмертно наградили Орденом генерала Шаймуратова. Заместитель премьер-министра Башкирии Ирек Сагитов вручил награду супруге бойца.
Редакция bash.news приносит соболезнования близким Ивана Каншаева